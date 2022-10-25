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17:54, 25 октября 2022Экономика

Путин потребовал добиваться появления новых эффективных производителей в России

Путин заявил, что в России должны появляться новые производители

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

В России должны появляться новые производители, эффективные и современные, чтобы добиваться качественной продукции, заявил президент страны Владимир Путин. Требования главы государства на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск цитирует РИА Новости.

«Необходимо усиливать конкуренцию, здесь должны появиться новые производители, эффективные и по-современному оснащенные, готовые работать в новом формате и выдавать нужное качество той или иной продукции», — сказал Путин.

Он уточнил, что говорит о медицине, а также о строительном секторе в широком смысле слова.

В ходе совещания глава российского государства также выступил с тезисом о необходимости обеспечивать современным и эффективным снаряжением участников военной операции. По его словам, «по каждому направлению должен быть определен четкий и конкретный план работы».

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Платон Щукин
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