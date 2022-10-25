США не увидели признаков применения Россией ядерного оружия

Представитель Пентагона Райдер: США не видят признаков применения Россией ядерного оружия

Власти Соединенных Штатов не видят признаков того, что Россия собирается применять ядерное оружие, однако намерены продолжать мониторинг и держать открытыми каналы для связи. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

«Мы не имеем никаких указаний, что Россия приняла решение использовать такого рода средства (...) Мы продолжим за этим пристально следить... и также продолжим держать каналы коммуникаций открытыми», — отметил Райдер, подчеркнув, что США не видят необходимости менять готовность стратегических сил.

25 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не собиралась и не планирует применять ядерное оружие на территории Украины.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби отметил, что совет национальной безопасности США не получал новых данных об угрозе применения Россией ядерного оружия в ходе конфликта на Украине.

