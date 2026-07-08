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16:06, 8 июля 2026Спорт

Бывший футболист сборной России рассказал о превосходстве над Роналду

Бывший футболист сборной России Канчельскис заявил о превосходстве над Роналду
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Stephen McCarthy / Sportsfile / Getty Images

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал о превосходстве над португальским нападающим Криштиану Роналду. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Я с Роналду пересекался в Москве, когда они играли в финале Лиги чемпионов против "Челси". Нормальным парнем оказался. Моя фамилия есть в гимне МЮ, а его — нет. В чем-то я его обошел. Но у меня лишь 102 гола за карьеру, а у него под тысячу», — сказал Канчельскис.

Канчельскис и Роналду в разные годы выступали в составе «Манчестер Юнайтед». Российский футболист играл за «красных дьяволов» с 1991-го по 1995-й. С клубом он дважды выиграл чемпионат Англии, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны, Кубок английской лиги и Суперкубок Европы. Роналду выступал за МЮ с 2003 по 2009, а также с 2021 по 2022 год. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, трижды стал чемпионом Англии, дважды выиграл Кубок лиги и четыре раза победил на клубном чемпионате мира, а также завоевал Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее Роналду стал первым в истории футболистом, который сыграл на шести чемпионатах мира. Позднее это достижение повторил аргентинец Лионель Месси. Также Роналду стал самым возрастным игроком стартового состава в истории мундиалей.

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