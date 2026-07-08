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16:13, 8 июля 2026Ценности

Названо самое модное платье лета-2026

Who What Wear: Платья с открытой спиной стали модными летом 2026 года
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @cocoschiffer

Редакторы Who What Wear назвали самое модное платье лета 2026 года. Материал на эту тему опубликован на сайте издания.

Актуальность обрели платья с открытой спиной, которые пришли на замену популярным в прошлом сезоне вариантам с глубоким декольте. Сейчас трендовыми стали как сарафаны с вырезом на спине на каждый день, так и вечерние атласные и шифоновые платья.

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Отмечается, что такие платья представлены в ассортименте таких брендов, как Revolve, Reformation, Khaite, Mango, Helsa, NBD и других известных марок.

Ранее в июле также стало известно, что платья из 1970-х вернулись в моду. В текущем сезоне актуальными оказались указанные предметы гардероба в стиле бохо, характеризующиеся насыщенными цветами, яркими принтами и наличием рюшей и бахромы. Также в число трендов вошли связанные крючком варианты, изделия длины мини и платья фасона «халтер».

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