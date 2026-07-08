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16:16, 8 июля 2026Наука и техника

Белорусские танкисты получили Т-72БМ2

Госкомвоенпром: ВС Белоруссии получили первый батальон модернизированных танков Т-72БМ2
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новсти

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии получили первый батальон модернизированных танков Т-72БМ2. Об этом сообщил Государственный военно-промышленный комитет (Госкомвоенпром) республики в Telegram.

Модернизацию Т-72Б проводят на предприятии «140-й ремонтный завод». Отмечается, что обновленный танк соответствует современным требованиям к огневой мощи, защищенности и мобильности.

«Эффективность обновленной машины уже подтверждена испытаниями, кроме этого, высокую оценку ей дали и сами танкисты», — говорится в сообщении.

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Модернизированный танк получил многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», вспомогательную силовую установку и новый комплекс динамической защиты.

Ранее в июле в зоне проведения специальной военной операции заметили модернизированный танк Т-72Б3А с комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М». КАЗ защищает машину от противотанковых ракет и гранат.

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