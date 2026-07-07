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14:04, 7 июля 2026Наука и техника

Т-72Б3А с «Ареной-М» появился в зоне СВО

Российский танк Т-72Б3А с комплексом защиты «Арена-М» появился в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Модернизированный танк Т-72Б3А с комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М» появился в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Российская газета».

В публикации обратили внимание на фотографии танка группировки войск «Север», который выполняет задачи на днепропетровском направлении. Машина вела огонь с закрытой огневой позиции.

Танк оснащен небольшим «мангалом», который прикрывает крышу башни от дронов-камикадзе. Такая конструкция не должна ограничить работу КАЗ. Шахты с защитными боеприпасами «Арены-М» расположены на башне.

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КАЗ предназначен для автоматического обнаружения и перехвата противотанковых гранат и ракет, которые атакуют машину. Оборудование фиксирует приближение снаряда и выпускает защитные боеприпасы, которые уничтожают угрозу.

Ранее в июле в России заметили модернизированный Т-90М с элементами КАЗ «Арена-М». Танк перевозили на трале по дороге общего пользования.

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