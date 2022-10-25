МВД начало расследовать хищение 50 миллионов долларов из «Роснано»

МВД возбудило дело о хищении 50 млн долларов из «Роснано» бывшим партнером компании

Следователи МВД России возбудили уголовное дело против Олега Дьяченко — бывшего члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited — дочерней структуры госкорпорации «Роснано». Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источники и официального представителя «Роснано».

Бизнесмена подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). В рамках расследования 18 октября у него провели обыски сотрудники полиции и ФСБ.

По версии следствия, Дьяченко причастен к хищению 50 миллионов долларов у люксембургской структуры «Роснано» — Fonds Rusnano Capital S.A., которая была соучредителем фонда Nanoenergo.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Представитель «Роснано» заявил, что госкорпорация работает над возвратом инвестиций и возмещением ущерба, причиненного ей в период с 2010-го по 2020 год. В этом ей оказывают содействие правоохранительные органы.

2 сентября Басманный суд Москвы арестовал бывшего инвестдиректора компании «ЭЛВИС-НеоТека», связанной с «Роснано», Наиля Губаева по делу о мошенничестве. Он покинул фирму после отставки Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» в декабре 2020 года. Его преемником стал Сергей Куликов. В апреле он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу корпорации за 2010-2020 годы, когда ею руководил Чубайс. Куликов сообщил, что за этот срок объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 миллиардов рублей. К концу 2020 года за компанией был долг в размере свыше 146 миллиардов рублей, расходы на обслуживание в 2010-2021 годах составили 126 миллиардов рублей.