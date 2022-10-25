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14:18, 25 октября 2022Силовые структуры

ФСБ задержала в Екатеринбурге подростка за подготовку атаки на школу

ФСБ задержала в Екатеринбурге 14-летнего подростка за подготовку атаки на школу

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и полиции задержали 14-летнего школьника, который рассказал в социальных сетях о планах напасть на одноклассников и потом покончить с собой. Об этом во вторник, 25 октября, сообщил портал E1.ru.

По данным издания, подростка, готовившего атаку на свой лицей, задержали дома, где нашли и изъяли травматический пистолет и нож. Для проверки на вменяемость школьника поместили в психиатрическую больницу.

Накануне он написал в чате одноклассникам о своей ненависти к ним, а также отметил, что «завтра будет веселый день и многих не станет».

В СКР, ФСБ и МВД пока не дают официальных комментариев.

20 октября сообщалось, что в Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали пьяного мужчину с автоматом около школы.

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Илона Палей
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