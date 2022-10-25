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11:50, 25 октября 2022Забота о себе

Психиатр подсказала практические способы справляться с шоком от плохих новостей

Психиатр Нугаманова: стоит читать меньше новостей и снимать тревогу некоторыми способами

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

Людям в состоянии стресса следует приучить себя перестать катастрофизировать реальность и будущее, посоветовала психиатр Реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Людмила Нугаманова. В интервью «Ленте.ру» она подсказала россиянам некоторые практические способы справляться с шоком, возникающим из-за плохих новостей.

Нугаманова отметила, что главное в поддержании здоровья психики — ограничить объем поступаемой информации. Если ее становится слишком много, то человек в ней попросту тонет и перестает справляться с эмоциями. Психиатр порекомендовала читать меньше новостей. Также стоит слушать новости вскользь, улавливая лишь суть и заголовок, но не вдаваться в подробности.

Когда человек пребывает в состоянии шока, образуется порочный круг «тревога — катастрофизация — бегство или ступор». Для того чтобы прийти в норму, нужно разорвать эту цепочку, тогда получится перестать думать о будущем исключительно в темных тонах, объяснила она.

Можно подставлять частицу «не» к своим мыслям и высказываниям, что все плохо. Например, вместо «всегда все плохо» говорить «не всегда все плохо». Не «никогда», а «иногда» или «возможно». Важно хоть немного ставить под сомнение мрачные мысли, потому что это дает надежду

Людмила Нугамановапсихиатр
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Также, по словам Нугамановой, нужно понимать разницу между тем, где можно повлиять на ход событий (например, в семье и на работе), а где нет. Находясь в стрессе, необходимо снимать тревогу любыми способами, например, прибегать к дыхательным техникам.

Во время стресса вырабатывается кортизол. Поэтому для баланса нужно повысить выработку окситоцина, отвечающего за спокойствие. Это можно сделать с помощью рукопожатий, объятий, теплой жирной еды, укутывания в теплый плед

Людмила Нугамановапсихиатр

Иногда из-за высокого уровня тревожности необходимо медикаментозное лечение, но оно возможно исключительно под наблюдением врача-психиатра, подвела итог собеседница «Ленты.ру».

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Вера Владзиевская
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