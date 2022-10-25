Психиатр подсказала практические способы справляться с шоком от плохих новостей

Психиатр Нугаманова: стоит читать меньше новостей и снимать тревогу некоторыми способами

Людям в состоянии стресса следует приучить себя перестать катастрофизировать реальность и будущее, посоветовала психиатр Реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Людмила Нугаманова. В интервью «Ленте.ру» она подсказала россиянам некоторые практические способы справляться с шоком, возникающим из-за плохих новостей.

Нугаманова отметила, что главное в поддержании здоровья психики — ограничить объем поступаемой информации. Если ее становится слишком много, то человек в ней попросту тонет и перестает справляться с эмоциями. Психиатр порекомендовала читать меньше новостей. Также стоит слушать новости вскользь, улавливая лишь суть и заголовок, но не вдаваться в подробности.

Когда человек пребывает в состоянии шока, образуется порочный круг «тревога — катастрофизация — бегство или ступор». Для того чтобы прийти в норму, нужно разорвать эту цепочку, тогда получится перестать думать о будущем исключительно в темных тонах, объяснила она.

Можно подставлять частицу «не» к своим мыслям и высказываниям, что все плохо. Например, вместо «всегда все плохо» говорить «не всегда все плохо». Не «никогда», а «иногда» или «возможно». Важно хоть немного ставить под сомнение мрачные мысли, потому что это дает надежду Людмила Нугаманова психиатр

Также, по словам Нугамановой, нужно понимать разницу между тем, где можно повлиять на ход событий (например, в семье и на работе), а где нет. Находясь в стрессе, необходимо снимать тревогу любыми способами, например, прибегать к дыхательным техникам.

Во время стресса вырабатывается кортизол. Поэтому для баланса нужно повысить выработку окситоцина, отвечающего за спокойствие. Это можно сделать с помощью рукопожатий, объятий, теплой жирной еды, укутывания в теплый плед Людмила Нугаманова психиатр

Иногда из-за высокого уровня тревожности необходимо медикаментозное лечение, но оно возможно исключительно под наблюдением врача-психиатра, подвела итог собеседница «Ленты.ру».

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