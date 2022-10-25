На Западе положительно оценили ракетные удары по энергосетям Украины

Economist: ракетные удары России по энергосетям Украины являются грамотными и эффективными

Ракетные удары России по инфраструктурным объектам и энергосетям Украины с объективной точки зрения можно оценить как грамотные и эффективные. Такой положительный вердикт вынесли обозреватели британского журнала Economist.

«Российские военные тщательно выбирали цели, они [наносили удары] очень методично», — заявил журналу один из экспертов в энергетической области. По их мнению, поставки комплектующих с Запада не смогут возместить уничтоженное в ходе ударов оборудование, поэтому эта проблема является существенной, она будет преследовать Украину до момента, пока удары не будут прекращены.

Также авторы публикации отметили, что украинские представители «умоляют страны, в которых остались запасы советских трансформаторов», передать Украине все, даже неработающие блоки, ведь западноевропейское оборудование не подходит для украинской энергосети.

22 октября сообщалось о взрывах на объектах энергетической инфраструктуры в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Ровенской и Кировоградской областях. Местные жители проинформировали о перебоях с электричеством и связью.

Утром 10 октября под удары попали объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской областей.