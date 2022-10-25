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10:48, 25 октября 2022Бывший СССР

В Молдавии заявили о невозможности прямых поставок газа в Приднестровье

Глава «Молдовагаза» Чебан заявил о невозможности прямых поставок газа в Приднестровье

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Обеспечить поставки газа из Молдавии напрямую в непризнанное Приднестровье не представляется возможным. Об этом глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для прямых поставок газа в Приднестровье местным властям необходимо обеспечить внедрение требований молдавского законодательства в части разделения видов деятельности, а также лицензирования и сертификации оператора газотранспортной системы.

При этом Чебан подчеркнул, что в осуществлении газовых поставок его компания руководствуется исключительно законами Молдавии и международным регулированием в области энергетики.

Ранее сообщалось, что молдавские власти не пропустили в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику партию продовольствия из России. Формальным поводом для этого стало требование Кишинева провести лабораторный анализ продуктов, который, как отметили приднестровские журналисты, в самой Молдавии не проводится.

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Алевтина Запольская
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