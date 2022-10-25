В Совфеде ответили на слова Кадырова о слабых ответах России на обстрелы ВСУ

Сенатор Клишас назвал словами «настоящего воина» пост Кадырова о слабом ответе Украине

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова о слабых ответах России обстрелы со стороны Украины. Соответствующий пост политик опубликовал в своем Telegram-канале.

24 октября Кадыров назвал слабым ответ Москвы на обстрел новых регионов Киевом. По его словам, «война идет на нашей территории». Политик выразил недовольство сложившейся ситуацией и заявил, что Россию стараются уничтожить.

«Кадыров говорит как настоящий воин. Уважаю», — ответил сенатор.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что понимает Кадырова, но его предложение уничтожать украинские города в ответ на обстрелы территории России не поддерживает.

