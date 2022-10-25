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12:29, 25 октября 2022Россия

В Совфеде ответили на слова Кадырова о слабых ответах России на обстрелы ВСУ

Сенатор Клишас назвал словами «настоящего воина» пост Кадырова о слабом ответе Украине
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Совет Федерации / Flickr

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова о слабых ответах России обстрелы со стороны Украины. Соответствующий пост политик опубликовал в своем Telegram-канале.

24 октября Кадыров назвал слабым ответ Москвы на обстрел новых регионов Киевом. По его словам, «война идет на нашей территории». Политик выразил недовольство сложившейся ситуацией и заявил, что Россию стараются уничтожить.

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«Кадыров говорит как настоящий воин. Уважаю», — ответил сенатор.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что понимает Кадырова, но его предложение уничтожать украинские города в ответ на обстрелы территории России не поддерживает.

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Анастасия Шейкина
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