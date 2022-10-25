Вучич предрек усугубление кризиса вокруг Украины

Президент Сербии Вучич заявил, что не ожидает перемирия на Украине в ближайшее время

Конфликт вокруг Украины и текущий кризис продолжат усугубляться в ближайшее время. Такое развитие событий предрек президент Сербии Александр Вучич, его слова передает РИА Новости.

По информации агентства, журналисты спросили у главы государства об оценке возможности перемирия на Украине. Вучич ответил, что надеется на это, но не видит соответствующей возможности.

«Все хотят поражения другой стороны. Боюсь, что ситуация будет еще тяжелее, что все будет еще хуже. Положение не станет яснее», — заявил сербский президент. По его словам, на данный момент важен каждый день, так как до конца зимы и отопительного сезона остается еще пять месяцев.

Ранее Вучич заявил, что Белград не станет вводить санкции против Москвы, если не возникнет угроз существованию Сербии. Он напомнил, что Россия вместе с Китаем постоянно защищают в Совете Безопасности ООН территориальную целостность Сербии.