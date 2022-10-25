Патриарх Кирилл заявил об угрозе глобальной ядерной катастрофы

Патриарх Кирилл заявил, что мир находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы

Сегодня мир находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы. Такое мнение во вторник, 25 октября, во время выступления на пленуме XXIV Всемирного русского народного собора (ВРНС) высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чьи слова приводит РИА Новости.

«С сожалением приходится признать, что в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни, предложенному Создателем», — заявил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

Он добавил, что сейчас, перед угрозой ядерной катастрофы, эти слова звучат с особой напряженностью.

Ранее Кирилл заявил, что Россия для многих в мире является бельмом на глазу и ее пытаются стереть с лица земли, потому что она предлагает альтернативный взгляд на мир, на Бога и человека.

ВРНС является российским общественным форумом, он существует с 1993 года. В соборе принимают участие люди с разными политическими взглядами, которые объединены стремлением к заботе о настоящем и будущем России.