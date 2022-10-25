Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 25 октября 2022Россия

Патриарх Кирилл заявил об угрозе глобальной ядерной катастрофы

Патриарх Кирилл заявил, что мир находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы

Фото: KCNA / Reuters

Сегодня мир находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы. Такое мнение во вторник, 25 октября, во время выступления на пленуме XXIV Всемирного русского народного собора (ВРНС) высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чьи слова приводит РИА Новости.

«С сожалением приходится признать, что в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни, предложенному Создателем», — заявил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

Он добавил, что сейчас, перед угрозой ядерной катастрофы, эти слова звучат с особой напряженностью.

Ранее Кирилл заявил, что Россия для многих в мире является бельмом на глазу и ее пытаются стереть с лица земли, потому что она предлагает альтернативный взгляд на мир, на Бога и человека.

ВРНС является российским общественным форумом, он существует с 1993 года. В соборе принимают участие люди с разными политическими взглядами, которые объединены стремлением к заботе о настоящем и будущем России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Макрон призвал США начать мирные переговоры с Россией
В Кремле анонсировали открытое выступление Путина на совете по обеспечению СВО
ЦБ раскритиковал идею страхования карт от действий мошенников
Литва уничтожит Дом Москвы
Условия по семейной ипотеке в России захотели смягчить
В Кремле сочли глупостью идею возведения стен на границах ЕС с Россией
СБУ сообщила о задержании сотрудничавших с РИА Новости блогеров
Кремль выразил готовность обсуждать с папой Римским развязки ситуации на Украине
IKEA высказалась о возможности возвращения в Россию
В Кремле раскритиковали подход США к сообщениям о «грязной бомбе» Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.