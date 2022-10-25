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09:39, 26 октября 2022Силовые структуры

Молодого россиянина осудят за домогательства к загорающей девушке на пляже

В Севастополе осудят 24-летнего молодого человека за домогательства к незнакомке на пляже

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Балаклавский районный суд Севастополя рассмотрит дело ранее судимого 24-летнего жителя Ялты, обвиняемого в домогательствах к девушке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокураторы региона.

По данным ведомства, утром 1 сентября потерпевшая в одиночестве загорала на пляже «Яшмовый». Тогда фигурант подошел к ней и начал приставать. Уточняется, что они не были ранее знакомы.

Полицейские задержали молодого человека. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее стало известно, что в Петербурге неизвестный напал на школьницу в ночном клубе и изнасиловал ее в туалете.

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Екатерина Власова
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