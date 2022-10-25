Стало известно о погибшем в результате взрыва на российском заводе

РЕН ТВ: один человек погиб в результате взрыва на заводе в Волгограде

В результате взрыва на заводе по производству радиаторов отопления в Волгограде погиб один человек — сотрудник предприятия. Об этом во вторник, 25 октября, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Также стало известно, что еще один рабочий получил ожоги, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Трагедия произошла на улице Бахтурова в Красноармейском районе российского города. По словам очевидцев, взрыв повредил здание завода. На месте работают бригады МЧС и скорой помощи.

19 сентября бочка с битумом взорвалась на асфальтобетонном заводе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В результате случившегося два человека пострадали. Их доставили в больницу с ожогами.