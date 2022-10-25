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14:38, 25 октября 2022Бывший СССР

Зеленский захотел расширить «Крымскую платформу» на Абхазию и Приднестровье

Владимир Зеленский предложил создать аналог «Крымской платформы» для регионов России

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский захотел расширить форум «Крымская платформа» на Приднестровье, Абхазию, а также на регионы России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны сделать формат "Крымской платформы" стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ», — сказал Зеленский, дистанционно выступая на форуме, который проходит в Хорватии.

Украинский лидер предложил создать аналоги «Крымской платформы» для Абхазии, Приднестровья и Курильских островов. Последние Зеленский обозначил как «северные территории» Японии.

«Крымская платформа» была создана ранее для обоснования украинских претензий на российский Крым.

25 октября украинский президент также заявил, что Киев поможет Европейскому союзу заместить российские энергоресурсы. По его словам, это может стать «одной из фундаментальных опор европейской климатической политики».

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Василий Мека
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