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14:19, 26 октября 2022Мир

Россию не пустили на мероприятие по борьбе с оружием массового уничтожения

МИД России заявил о недопуске делегации на мероприятие по борьбе с ОМУ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российскую делегацию не пустили на мероприятие по линии Инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Заседание должно открыться в Риме 26 октября. «Выражаем решительный протест (...). Как известно, Россия наравне с Италией является полноправным членом Группы экспертов по оперативным вопросам и принимает активное участие в ее деятельности», — отмечается в сообщении Захаровой.

По ее мнению, Италия грубо нарушила свои полномочия и «подорвала доверие к себе».

Еще летом генсек ООН Антониу Гутерриш говорил, что перспектива ядерного конфликта вернулась в область возможного. Он подчеркнул, что такое оружие гарантирует «разрушение, смерть и бесконечное балансирование на грани конфликта», но не исключил, что его могут применить.

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Виктория Кондратьева
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