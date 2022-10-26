Адвокат раскрыл детали задержания экс-главреда Tatler

Адвокат Алиев: экс-главред Tatler Романовский не признает вину по делу о вымогательстве

Бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский задержан, ему предъявлено обвинение по статье о вымогательстве, но вину он не признает. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил его адвокат Гаджи Алиев.

«Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 163 уголовного кодекса, это вымогательство. Своей вины он не признает. На данный момент добавить больше нечего», — сказал Алиев.

Бывший главный редактор издания Tatler Ариан Романовский задержан по делу о вымогательстве через Telegram-каналы, по которому также проходит коммерческий директор телеведущей Ксении Собчак Кирилл Суханов.

Ранее сообщалось, что оперативная группа выезжала для задержания журналистки Ксении Собчак после того, как в ее доме были проведены обыски.

В подмосковном доме Собчак прошли обыски по делу против ее коммерческого директора Кирилла Суханова. При этом у нее самой никакого процессуального статуса не было.