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15:51, 26 октября 2022Силовые структуры

Адвокат раскрыл детали задержания экс-главреда Tatler

Адвокат Алиев: экс-главред Tatler Романовский не признает вину по делу о вымогательстве
Ариан Романовский

Ариан Романовский. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский задержан, ему предъявлено обвинение по статье о вымогательстве, но вину он не признает. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил его адвокат Гаджи Алиев.

«Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 163 уголовного кодекса, это вымогательство. Своей вины он не признает. На данный момент добавить больше нечего», — сказал Алиев.

Бывший главный редактор издания Tatler Ариан Романовский задержан по делу о вымогательстве через Telegram-каналы, по которому также проходит коммерческий директор телеведущей Ксении Собчак Кирилл Суханов.

Ранее сообщалось, что оперативная группа выезжала для задержания журналистки Ксении Собчак после того, как в ее доме были проведены обыски.

В подмосковном доме Собчак прошли обыски по делу против ее коммерческого директора Кирилла Суханова. При этом у нее самой никакого процессуального статуса не было.

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Наталия Белова
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