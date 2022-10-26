Блогерша раскрыла способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды

Блогерша Нина Потемкин: женщинам с большим животом следует выбирать брюки из плотной ткани

Блогерша Нина Потемкин раскрыла способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Скорректировать женскую фигуру данного типа помогут юбки свободного покроя с оборками и узорами, а также прямые джинсы и брюки из плотной ткани. При этом, по словам юзерши, следует выбирать штаны на размер больше и с завышенной талией, отдавая предпочтение изделиям более темной цветовой гаммы. Кроме того, она посоветовала придерживаться многослойности при создании образов. Например, добавить кардиган, который сделает силуэт визуально стройнее.

В то же время инфлюэнсерша призвала избегать облегающей одежды и вещей из эластичных материалов и атласа. Указанные наряды, по ее мнению, подчеркивают большой живот и другие особенности тела.

В августе активистка бодипозитива Мариэль Грегуски показала простой способ скрыть выпирающий живот с помощью правильно подобранной одежды. Блогерша посоветовала носить теннисные мини-юбки А-силуэта с завышенной линией талии. Кроме того, Грегуски рекомендовала обратить внимание на свободные сарафаны, в которых юбка начинается под грудью, а лиф имеет декольте и тонкие бретели.