Дания назвала условие разглашения данных расследования по «Северным потокам»

Командующий ВМС Дании: детали расследования по терактам на «СП» огласят при наличии улик

Командующий датскими Военно-морскими силами (ВМС) Дании Йенс Кристофферсен назвал условие разглашения данных расследования по терактам на «Северных потоках». Его слова приводит The New York Times.

По словам военного, Дания, Германия и Швеция огласят данные, когда получат их неоспоримые доказательства. «Когда у них будут результаты, они должны быть основаны на весьма железобетонных фактах, а не только на предположениях», — заявил Кристофферсен.

Обнародование разрозненных или предварительных результатов расследований может привести к «неконструктивной реакции», заключил командующий.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что главным препятствием для участия России в расследовании диверсий на «Северных потоках» является нежелание других стран докопаться до истины. Он также усомнился в том, что настоящий виновник диверсии когда-либо будет установлен и предан огласке.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. 13 октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.