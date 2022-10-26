В зоопарке Перми появился экзотический детеныш

«Комсомольская правда»: в пермском зоопарке на свет появился детеныш носухи

В зоопарке Перми появился детеныш носухи. Эти животные из семейства енотовых распространены почти по всей Южной и Центральной Америке. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В зоопарке носуху поместили в павильоне «Экзотические животные». Зоологи рассказали, что детеныш появился на свет месяц назад. Он еще неуклюж, однако пытается адаптироваться и охотится на жуков.

«Дети есть дети. Постепенно он знакомится с киперами и зоологами. Взрослые же носухи пока не воспринимают новорожденного как равного. Но мы уверены, он займет свое место в группе», — рассказали сотрудники зоопарка.

Ранее местные жители Перми заметили, как лиса прогуливается по центральному проспекту города. Прохожие засняли прогулку животного в районе перекрестка Комсомольского проспекта и 1-й Красноармейской улицы. На кадрах видно, как лиса что-то вынюхивает у входа в здание. Очевидцы заметили, что в тех же местах бегала крыса, на которую, вероятно, лиса и охотилась.