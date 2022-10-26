Обнаружена планетная система с загадочным объектом

У звезды HD 18599 обнаружили экзопланету массой с Нептун и массивный субзвездный объект

Международная группа астрономов сообщила об открытии новой планетной системы возле звезды HD 18599 (или TOI-179). Вокруг нее вращается два объекта: экзопланета с массой Нептуна и массивный загадочный объект, который может быть как коричневым карликом, так и маломассивной звездой. Результаты исследования опубликованы в препринте на сайте arXiv.

Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), предназначенного для поиска внесолнечных планет методом транзита. При транзите происходит падение яркости звезды, когда на фоне диска светила проходит крупное небесное тело, например, экзопланета. TESS проводит обзор около 200 000 ярчайших звезд вблизи Солнца, и на данный момент было идентифицировано около 6000 экзопланет-кандидатов (TESS Objects of Interest, или TOI), из которых подтверждены 266.

Планетарная природа транзитного сигнала у звезды HD 18599 спектрального класса К (соответствует оранжевому цвету) была подтверждена последующими наблюдениями с использованием инструментов High Accuracy Radial Speed ​​Planet Searcher (HARPS) в обсерватории Ла-Силья в Чили и Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research (SPHERE), установленном на телескопе Very Large Telescope (VLT) в Паранальской обсерватории.

Экзопланета TOI-179 b, примерно в 2,62 раза больше Земли и в 24 раза массивнее нее, что дает относительно высокую среднюю плотность около 7,4 грамма на кубический сантиметр. Она совершает один оборот вокруг родительской звезды каждые 4,14 дня на расстоянии 0,048 астрономической единицы (а.е.) по орбите с относительно высоким эксцентриситетом. Также в системе присутствует еще один объект, обозначенный как HD 18599 B, с массой около 83 масс Юпитера, что ставит его на границу между коричневыми карликами и очень маломассивными звездами. Она находится на расстоянии 3,3 а.е. от родительской звезды.

Звезда-хозяин TOI-179 относится к спектральному классу K2V (оранжевый карлик главной последовательности), имеет радиус примерно 0,76 радиуса Солнца, а ее измеренная масса составляет 0,83 массы Солнца. Возраст звезды оценивается примерно в 300-500 миллионов лет, а ее эффективная температура находится на уровне 5145 кельвинов.

