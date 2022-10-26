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15:20, 26 октября 2022Россия

В Госдуме ответили на предложение создать резервный фонд пенсионной системы

Депутат Бессараб выступила против идеи создать резервный фонд пенсионной системы
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сегодня нет необходимости создавать дополнительный пенсионный фонд, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее эксперты РАНХиГС и Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара заявили о необходимости создать в России резервный фонд пенсионной системы. Идея заключается в том, чтобы сделать его целевым, а средства расходовать именно на выплату пенсий в случае форс-мажоров, пояснили авторы.

«Необходимо отдать должное нашей пенсионной системе, сегодня доходы в части взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование в бюджете объединенного фонда вполне обеспеченное. Отклонения от обеспеченности на 2023 год составляет 184 миллиарда рублей, что достаточно немного», — поделилась депутат. Дополнительный резерв, по ее словам, это избыточная мера, так как в России есть институт трансфертов из федерального бюджета.

«Фонд вполне справляется. Кроме того, он также выполняет особые задачи по обеспечению самых социально незащищенных слоев населения соответствующими государственными муниципальными услугами. Например, вводится такой институт как универсальное пособие для семей с детками до 17 лет, которые нуждаются в помощи, поддержка беременных женщин и много других социальных гарантий, на которые, конечно, из бюджета в бюджет Пенсионного и Социального фонда РФ направляются соответствующие трансферты», — высказалась Бессараб.

Вместе с тем депутат указала на наличие проблем непосредственно в самом федеральном бюджете, так как на ближайшие три года он дефицитный.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, который подразумевает заморозку накопительной части пенсии россиян еще на год — до 2025-го.

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Екатерина Смирная
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