Пластический хирург назвала самых привлекательных уродливых актеров

Пластический хирург Блинова назвала Челентано самым привлекательным из уродливых актеров

Итальянский актер Адриано Челентано остается самым привлекательным среди «страшненьких» актеров, сказала пластический хирург Виктория Блинова. Самых симпатичных уродливых актеров и артистов с неконвенциональной внешностью она назвала в беседе с News.ru.

Блинова напомнила, что Челентано снялся более чем в 40 фильмах. «Актера часто сравнивали по типажу с шимпанзе, но его это никак не смущало: животный типаж он сделал своей изюминкой и не раз обыгрывал его в картинах. При всей своей незаурядности, он всегда пользовался успехом у женщин», — заявила хирург.

Кроме того, привлекательным, хотя и не общепринято красивым она сочла француза Жерара Депардье — обладателя носа-картошки и внушительного веса. «Несмотря на это, артист был и остается крайне обаятельным», — сказала эксперт.

В пятерку нетипичных красавцев она включила испанского актера Хавьера Бардема, а также еще двух французских актеров — Венсана Касселя и Жана Рено. «Первому отдала предпочтение сама Моника Белуччи, несмотря на тот же кривой нос и угловатое лицо. Не зря их называли "красавицей и чудовищем". У Рено также не все в порядке с внешностью — крупный нос, близко посаженные глаза, что не помешало ему подняться на вершину актерской славы», — резюмировала Блинова.

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