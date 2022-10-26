В России захотели ограничить продажу зарубежных видеоигр

«Ъ»: власти захотели ограничить выпуск и продажу зарубежных видеоигр в России

Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры хотят обязать разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям, а также запретить в России выпуск и продажу видеоигр, которые содержат информацию, запрещенную для распространения. Об этом в среду, 26 октября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Как следует из документа, власти хотят «обеспечить безопасность контента компьютерных игр для здоровья граждан». Также изменения необходимы для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

При присвоении маркировки разработчики игр должны опираться на мнение экспертных организаций, реестр которых будет вести Минцифры, а критерии их отбора подготовит Роскомнадзор. Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.

В Роскомнадзоре изданию пояснили, что в российском законодательстве пока нет специального регулирования компьютерных игр, а государство должно «обеспечить необходимый уровень безопасности общества, защиту истории, культурных и традиционных ценностей и в данной сфере». В Минздраве добавили, что «осуществляется межведомственная проработка этих вопросов». В Минцифры и Минэкономики законопроекте никак не прокомментировали.

Ранее детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец призвала Минздрав дополнить перечень рисков для психики ребенка, включив в него компьютерные игры, а также игрушки, пропагандирующие нетрадиционные семейные ценности.