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12:11, 26 октября 2022Россия

Очевидец описал взрыв газа в российском доме словами «думал, бомбардировка»

Житель Ижевска стал свидетелем взрыва газа в жилом доме и принял его за бомбардировку

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

Житель Ижевска, ставший свидетелем взрыва газа в жилом многоквартирном доме на улице Воровского 26 октября, рассказал о моменте ЧП. По его словам, в него едва не попала оконная рама, а все происходящее напоминало бомбардировку, сообщает «Газета.Ru».

«Стало светло, как днем, огонь поднялся над домом. Первое, что пришло в голову — НАТО начало бомбардировку российских городов, [надо] бежать от взрыва. Над головой что-то прошумело и упало впереди меня. Посмотрел — рама, чуть по голове не задела», — вспоминает очевидец.

После этого из окна с гулом стало вырываться пламя — по предположению мужчины, в этот момент прорвало колонку. Вскоре приехали представители газовой службы, МЧС и полиция, газ перекрыли, а огонь прекратился. Свидетель отметил, что в результате происшествия в доме вылетели практически все окна со стороны лестничной площадки.

По словам очевидца, жителем квартиры, в которой, предположительно, произошел взрыв, мог оказаться одинокий пенсионер. По слухам местных жителей, мужчина отсиделся в туалете и остался жив.

Ранее о взрыве газа в жилой девятиэтажке на улице Воровского сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. По его словам, один человек пострадал, остальных жильцов эвакуировали и доставили в пункты временного размещения.

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Варвара Родикова
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