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13:16, 26 октября 2022Россия

Кремль заявил о попытках воспрепятствовать диверсии Киева с «грязной бомбой»

Песков: Москва продолжит побуждать мир воспрепятствовать диверсии Киева с «грязной бомбой»
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Москва продолжит попытки побуждать мир воспрепятствовать диверсии Киева с применением «грязной бомбы». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что Россия обладает информацией о существующей угрозе применения «грязной бомбы» со стороны Украины. На данный момент, пояснил он киевские власти готовятся к этой террористической диверсии.

«И мы энергично продолжим доводить нашу точку зрения до мировой общественности с тем, чтобы побудить их к активным действиям в плане воспрепятствования такому безответственному поведению киевского режима», — объяснил Песков.

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Отмечалось, что провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу в связи с данной информацией оповестил об угрозе глав оборонных ведомств четырех стран — министра обороны Великобритании Бена Уолесса, министра обороны Турции Хулуси Акара, министров обороны Франции и США Себастьяна Лекорню и Ллойда Остина.

Позже Госдепартамент США заявил, что Америка, Великобритания и Франция отказываются верить в возможность применения Киевом «грязной бомбы».

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Никита Абрамов
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