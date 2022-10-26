Дети играли с ружьем и случайно убили младшего брата

ABC13: в США двое детей случайно застрелили восьмилетнего брата

В американском штате Техас двое детей случайно убили восьмилетнего брата. Об этом сообщает ABC13.

Инцидент произошел в понедельник, 24 октября. Согласно предварительному расследованию, дети 10 и 13 лет играли с ружьем и застрелили младшего брата по неосторожности. Пуля попала в верхнюю часть туловища мальчика. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.

По словам полиции, неизвестно, было ли ружье заряжено или же его зарядили дети. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что жительницу США обвинили в непреднамеренном убийстве ребенка во время совместного сна. В прошлом году то же самое произошло с ее первенцем.