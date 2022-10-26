Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:20, 26 октября 2022Мир

Южная Корея провела учения по высадке десанта у Японского моря

Вооруженные силы Южной Кореи провели учения по высадке морского десанта у Японского моря

Фото: Jeon Heon-Kyun / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Южной Кореи провели учения по высадке морского десанта у берегов Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные источники.

По информации агентства, в маневрах в рамках учений Хотук, которые проходят в стране с 17 по 28 октября, поучаствовали около шести тысяч военных, около сорока десантных машин-амфибий, около 50 единиц авиационной техники, а также десять судов, в том числе десантный корабль. Отмечается, что отрабатывались возможности различных родов войск по наступлению на побережье.

«С помощью этих учений мы получим возможность создать систему немедленного реагирования, которая позволит действовать в любое время, в любом месте и любых условиях после получения задачи», — рассказали в Корпусе морской пехоты. Так, учения отражали угрозы сложного характера со стороны возможного противника.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям. По его мнению, первый за пять лет взрыв атомного устройства в Пхеньяне неизбежен. США, Южная Корея и Япония пообещали наказать КНДР за ядерное испытание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Китае предрекли «настоящее испытание» Евросоюзу после октября
В Таиланде нашли тело пропавшей россиянки
Писатель Михаил Зыгарь совершил каминг-аут и объявил о своей свадьбе с актером
Российская чемпионка ОИ ответила на вопрос об оскорблениях в Европе
Двое отцов пришли проведать дочь в школе и узнали о существовании друг друга
Токаев назвал «заслон узурпации» власти в Казахстане
Малышева перечислила разрушающие пищеварение привычки
В сети удивились аномальному размеру глаз девушки
Китай не отказал себе в желании применить силу против Тайваня
Иностранные банки ускорили уход из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.