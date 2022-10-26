Южная Корея провела учения по высадке десанта у Японского моря

Вооруженные силы Южной Кореи провели учения по высадке морского десанта у Японского моря

Вооруженные силы (ВС) Южной Кореи провели учения по высадке морского десанта у берегов Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные источники.

По информации агентства, в маневрах в рамках учений Хотук, которые проходят в стране с 17 по 28 октября, поучаствовали около шести тысяч военных, около сорока десантных машин-амфибий, около 50 единиц авиационной техники, а также десять судов, в том числе десантный корабль. Отмечается, что отрабатывались возможности различных родов войск по наступлению на побережье.

«С помощью этих учений мы получим возможность создать систему немедленного реагирования, которая позволит действовать в любое время, в любом месте и любых условиях после получения задачи», — рассказали в Корпусе морской пехоты. Так, учения отражали угрозы сложного характера со стороны возможного противника.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям. По его мнению, первый за пять лет взрыв атомного устройства в Пхеньяне неизбежен. США, Южная Корея и Япония пообещали наказать КНДР за ядерное испытание.