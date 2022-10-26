Описан сценарий отключения Рунета от глобальной сети

Депутат Матвейчев усомнился в отключении Рунета от глобальной сети

Отключение Рунета от глобальной сети сейчас сложно себе представить. Такой сценарий возможен только при экстраординарных условиях, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. В беседе с «Лентой.ру» депутат описал возможные последствия такого шага.

Могут ли оставить Россию без интернета?

«Наверное, только ядерная катастрофа должна произойти. Это не так просто отрубить. У нас есть свои определенные корневые связки и серверы, которые могут перенять функции. Интернет же с самого начала задумывался как неиерархическая система. Я не думаю, что это вообще возможно и выгодно тем, кто о таких вещах говорит. Пока специалисты машут руками и говорят, что это что-то из разряда фантастики», — усомнился Матвейчев в отключении Рунета.

По словам парламентария, отключение России нанесет удар по интернету США, а не только по отдельным компаниям и организациям.

Для всех будет понятно, что интернет, каким мы его знаем — это не нейтральная площадка, а оружие, которое может использоваться Олег Матвейчев депутат Госдумы

«А теперь представьте, что семь миллиардов человек, которые пользуются интернетом, будут шокированы, и Америка станет врагом номер один. Понятно, что не всех это коснется, но каждый будет понимать, что у всех это могут отключить», — рассказал депутат.

Технические аспекты

Гипотетически, чтобы отключить Россию от мирового интернета, потребуется какое-то время, утверждает Матвейчев. Это не может произойти одномоментно.

Есть процессы делегирования доменов, нужно как-то перестроить систему. Но какой-то «красной кнопки», конечно, нет Олег Матвейчев депутат Госдумы

«Есть международная организация ICANN, которая раздает доменные имена .ru, .org и другие. Она связана определенными нормами международного права и всякими коммерческими договорами. Для отключения России от глобальной сети им придется все нарушить. Они не будут обеспечивать трафик, который идет и обслуживает другие части глобальной сети. Нужно тоже понимать, что через Россию проходит много магистралей оптико-волоконных, у нас находится множество серверов, через которые осуществляются международные транзакции, это все накроется», — заключил депутат.

Ранее директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев заявил, что Рунет при отключении от всемирной сети сможет работать автономно.