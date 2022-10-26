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20:56, 26 октября 2022Интернет и СМИ

Описан сценарий отключения Рунета от глобальной сети

Депутат Матвейчев усомнился в отключении Рунета от глобальной сети

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Отключение Рунета от глобальной сети сейчас сложно себе представить. Такой сценарий возможен только при экстраординарных условиях, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. В беседе с «Лентой.ру» депутат описал возможные последствия такого шага.

Могут ли оставить Россию без интернета?

«Наверное, только ядерная катастрофа должна произойти. Это не так просто отрубить. У нас есть свои определенные корневые связки и серверы, которые могут перенять функции. Интернет же с самого начала задумывался как неиерархическая система. Я не думаю, что это вообще возможно и выгодно тем, кто о таких вещах говорит. Пока специалисты машут руками и говорят, что это что-то из разряда фантастики», — усомнился Матвейчев в отключении Рунета.

По словам парламентария, отключение России нанесет удар по интернету США, а не только по отдельным компаниям и организациям.

Для всех будет понятно, что интернет, каким мы его знаем — это не нейтральная площадка, а оружие, которое может использоваться

Олег Матвейчевдепутат Госдумы

«А теперь представьте, что семь миллиардов человек, которые пользуются интернетом, будут шокированы, и Америка станет врагом номер один. Понятно, что не всех это коснется, но каждый будет понимать, что у всех это могут отключить», — рассказал депутат.

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Технические аспекты

Гипотетически, чтобы отключить Россию от мирового интернета, потребуется какое-то время, утверждает Матвейчев. Это не может произойти одномоментно.

Есть процессы делегирования доменов, нужно как-то перестроить систему. Но какой-то «красной кнопки», конечно, нет

Олег Матвейчевдепутат Госдумы

«Есть международная организация ICANN, которая раздает доменные имена .ru, .org и другие. Она связана определенными нормами международного права и всякими коммерческими договорами. Для отключения России от глобальной сети им придется все нарушить. Они не будут обеспечивать трафик, который идет и обслуживает другие части глобальной сети. Нужно тоже понимать, что через Россию проходит много магистралей оптико-волоконных, у нас находится множество серверов, через которые осуществляются международные транзакции, это все накроется», — заключил депутат.

Ранее директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев заявил, что Рунет при отключении от всемирной сети сможет работать автономно.

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Варвара Кошечкина
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