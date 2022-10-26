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13:48, 26 октября 2022Россия

В России заявили о востребованности политологов и историков

Мединский: жизнь показывает, насколько востребованы историки и политологи

Фото: Dmitrij Paskevic / Unsplash

Жизнь демонстрирует востребованность политологов, историков и других специалистов общественных наук, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Его слова приводит ТАСС.

Об актуальности упомянутых профессий Мединский заявил на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук, которая открылась в Сочи в среду, 26 октября.

«Жизнь показывает, насколько нужны и востребованы политологи, историки и другие [специалисты]», — отметил Мединский, обратив внимание на тот факт, что общественные науки находились в системе вузовского образования на протяжении последних 30 лет.

Агентство указывает, что мероприятие организовано при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Российского общества Знание, а также Экспертному институту социальных исследований, МГУ имени М. В. Ломоносова. Главной целью мероприятия организаторы называют развитие общественных наук, а также создание нового подхода в преподавании блока гуманитарных и общественных дисциплин в высшей школе.

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Варвара Кошечкина
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