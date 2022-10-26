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18:09, 26 октября 2022Силовые структуры

В Мелитополе нашли тайник с боеприпасами и нацистской символикой

В Мелитополе полицейские нашли тайник с боеприпасами и нацистской символикой

Кадр: «Известия»

В Мелитополе около здания медиахолдинга, где ранее взорвалась машина, полицейские нашли схрон боеприпасов и нацистскую символику у участницы «антитеррористической операции» («АТО»). Об этом в среду, 26 октября, «Ленте.ру» сообщали в УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району.

Сотрудники УВД в ходе осмотра места жительства участницы «АТО» нашли растяжку с использованием гранты, гранату, противотанковую мину, две упаковки патронов и таймер. Также в схроне боеприпасов находились флаги Украины и «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).

Хозяйка домовладения покинула территорию Запорожской области. Обнаруженное изъяли, взрывоопасные предметы уничтожили.

25 октября в Мелитополе возле здания местной телекомпании «ЗаТВ» взорвался автомобиль.

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Илона Палей
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