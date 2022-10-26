Путин порассуждал о становлении многополярного мира

Президент России Путин заявил, что мир становится многополярным «на наших глазах»

Мир становится многополярным «на наших глазах», однако некоторые пытаются удержать свою гегемонию любым путем. Об этом порассуждал президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ, трансляцию его выступления ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных, других методов и средств», — объяснил глава государства.

Президент отметил, что речь идет о сломе правовых механизмов, регулирующих стратегическую стабильность, а также об односторонних санкциях, которые вводили различные страны в отношении тех, кто был не согласен с проводимой ими политикой.

Ранее Путин заявил, что попытки создать однополярный мир в последнее время приобретают уродливые очертания. По его словам, такие попытки на данный момент абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства стран на планете.