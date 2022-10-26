Путин порассуждал о становлении многополярного мира
Мир становится многополярным «на наших глазах», однако некоторые пытаются удержать свою гегемонию любым путем. Об этом порассуждал президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ, трансляцию его выступления ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».
«Некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных, других методов и средств», — объяснил глава государства.
Президент отметил, что речь идет о сломе правовых механизмов, регулирующих стратегическую стабильность, а также об односторонних санкциях, которые вводили различные страны в отношении тех, кто был не согласен с проводимой ими политикой.
Ранее Путин заявил, что попытки создать однополярный мир в последнее время приобретают уродливые очертания. По его словам, такие попытки на данный момент абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства стран на планете.