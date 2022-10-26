Путин не поздравил Сунака с вступлением в должность

Песков сообщил, что Путин не поздравлял Сунака из-за отношений РФ с Великобританией

Президент России Владимир Путин не поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака с вступлением в должность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав Британию недружественной страной, пишет «Интерфакс».

«Нет. Вы знаете, что Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран, поэтому — нет. Телеграммы не было отправлено», — ответил он на соответствующий вопрос.

25 октября король Карл III подтвердил вступление Сунака в должность премьер-министра страны. В своем первом выступлении новоизбранный премьер признал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис. Вместе с тем он высоко оценил стремления предшественницы Лиз Трасс, пытавшейся улучшить экономические показатели, и восхитился ее неугомонностью, хотя подчеркнул, что она допустила ошибки.

В августе Сунак призвал не допускать президента России на саммит «Большой двадцатки» (G20), который состоится в Индонезии в ноябре. По словам британского политика, Запад должен послать сигнал российскому лидеру, что ему не место за столом G20, пока Россия проводит военную операцию на Украине.