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15:54, 26 октября 2022Мир

В Иране отключили интернет после столкновений с полицией

ISNA: в иранском городе Сакез отключили интернет после столкновений людей с полицией

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

В иранском городе Сакез отключен интернет после столкновений граждан с полицией. Об этом сообщает агентство ISNA.

«Ограниченное число людей, присутствовавших на церемонии поминовения Махсы Амини, вступили в столкновение с полицией на окраине Сакеза и были разогнаны. После разрозненных столкновений интернет в Сакезе был отключен по соображениям безопасности», — передает агентство.

Также уточняется, что на церемонии собралось около 10 тысяч человек.

16 сентября в Иране скончалась 22-летняя Махса Амини после того, как ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Отмечается, что сотрудники полиции назвали смерть девушки несчастным случаем. После этого иранки стали массово отрезать волосы и сжигать хиджабы.

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Виктория Кондратьева
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