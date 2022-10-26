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08:59, 26 октября 2022Интернет и СМИ

Бывший участник «Дома-2» лишится свободы из-за драки со стрельбой

Бывшему участнику «Дома-2» Перову грозит до 7 лет тюрьмы за драку в Петербурге

Кадр: Шоу «Дом-2»

Бывшему участнику реалити-шоу «Дом-2» Руслану Перову грозит до семи лет тюрьмы после массовой драки со стрельбой на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Пятый канал».

По информации правоохранителей, звезда реалити-шоу устроил дебош, после чего выстрелил из травматического оружия. Сейчас он находится в СИЗО, срок лишения свободы еще не назначен.

Ранее сообщалось о задержании Перова после массовой драки со стрельбой. По предварительным данным, Перов и его приятель оказывали знаки внимания девушкам, что не понравилось знакомым последних. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Во время потасовки Перов достал пистолет и выстрелил.

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Марина Совина
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