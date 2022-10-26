Гинеколог предупредила об опасных последствиях приема противозачаточных

Гинеколог Лилия Волкова: прием оральных контрацептивов грозит закупоркой сосудов

Применение оральных контрацептивов без назначения врача грозит некоторым женщинам тромбоэмболией (закупоркой сосудов), предупредила врач-гинеколог тверской клиники «РЖД-Медицина» Лилия Волкова. Об опасных последствиях приема противозачаточных она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Волкова отметила, что комбинированные оральные контрацептивы (КОК) — это только средства контрацепции. «Они ничего не лечат, не сохраняют яйцеклетки, не способствуют приближению или, наоборот, отодвиганию менопаузы, не стабилизируют гормональный фон при заболеваниях, но дополнительно к контрацепции могут нести бонусы: уменьшение болезненности и обильности менструации, тазовой боли при эндометриозе, косметический эффект при акне», — уточнила врач.

Возможность применения препаратов, продолжила она, должен оценить врач. «Принимая КОК, женщина должна находиться под наблюдением своего лечащего врача для своевременного выявления таких осложнений, как стойкие нарушения в работе пищеварительной системы, эмоциональные расстройства, снижение полового влечения, астения», — рассказала Волкова. Она подчеркнула, что самыми опасными последствиями применения КОК являются тромбоэмболические нарушения, требующие неотложной медицинской помощи.

Ранее акушер-гинеколог Илона Агрба призвала перестать относиться к внезапно появившимся менструальным болям легкомысленно. По ее словам, боли внизу живота в эти дни в некоторых случаях могут быть симптомом гинекологических заболеваний, в том числе миомы.