Польские власти решили аннулировать документы украинским беженцам

Wyborcza: власти Польши аннулируют документы, гарантирующие выплаты украинским беженцам

Власти Польши решили аннулировать документы, гарантирующие социальные выплаты украинским беженцам. Об этом сообщает газета Wyborcza.

Отмечается, что по закону беженцы могут покидать польскую территорию на срок до одного месяца, сохраняя при этом статус и льготы, однако зачастую по возвращении они не могут найти в базе данных свой индивидуальный личный номер PESEL.

«Согласно закону, украинцы, убежавшие от конфликта, могут выезжать из Польши на срок не более месяца, но некоторые из них потеряли свой номер PESEL спустя уже несколько дней пребывания за границей», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что польские власти планируют ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране. Новые условия предполагают покрытие мигрантами части расходов на собственное содержание.

