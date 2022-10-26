В России захотели изменить внешний вид водительских прав

МВД захотело убрать штрихкод с водительского удостоверения из-за его ненадобности

В России планируют изменить внешний вид водительских прав — в частности, предлагается убрать штрих-код с его оборотной стороны. С такой инициативой выступили в МВД, проект ведомственного приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», — следует из пояснительной записки.

Там также говорится, что приказ об изменении внешнего вида документа из-за ненадобности штрих-кода может вступить в силу с 1 марта 2023 года.

С октября ГИБДД в тестовом режиме разрешила водителям предъявлять водительские права по-новому — через приложение «Госуслуги Авто». Как сказал глава инспекции Михаил Черников, чтобы цифровой вариант документа стал в полной мере законным, сейчас ведется работа над соответствующими поправками в законодательство.

В настоящее время водители с помощью приложения «Госуслуги Авто» могут предъявить сотруднику ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода, также там можно оформить ДТП без вызова Госавтоинспекции при нескольких условиях.