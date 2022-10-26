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14:48, 26 октября 2022Россия

Путин заявил о превращении Украины в полигон для биологических экспериментов

Президент Путин заявил, что Украину превратили в полигон для биологических экспериментов
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Ильин / Reuters

Украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ. Трансляция его выступления ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

В настоящее время Украину накачивают вооружением, в том числе и тяжелым, не оставляют без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружие, добавил глава государства.

По его словам, России известно о планах Киева использовать для провокаций так называемую «грязную бомбу».

Ранее глава государства заявил, что Украина стала инструментом внешней политики США и практически потеряла суверенитет. США используют Украину как таран против России, добавил Путин.

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Сергей Истомин
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