Путин заявил о практически потерянном суверенитете Украины

Президент России Путин заявил, что Украина практически потеряла суверенитет

Украина стала инструментом внешней политики США и практически потеряла суверенитет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ. Трансляция его выступления ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, США используют Украину как таран против России.

«Страна, фактически, потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом», — заявил российский лидер.

Также президент заявил, что украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием.

Ранее Путин напомнил «отдавшим Украину под внешнее управление» об аналогичном решении в 1918 году. Об этом он написал в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте президента.