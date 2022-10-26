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14:44, 26 октября 2022Мир

ЛГБТ-фанатов призвали не провоцировать мусульман на ЧМ-2022 в Катаре

МИД Великобритании призвал ЛГБТ-фанатов не провоцировать мусульман на ЧМ-2022 в Катаре

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Представителей ЛГБТ среди футбольных фанатов попросили не провоцировать мусульман на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. С соответствующим призывом выступил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, передает The Independent.

«Я бы сказал футбольным болельщикам, пожалуйста, будьте уважительны к принимающей стране. Катар попытается гарантировать, что люди могут быть самими собой и наслаждаться футболом, и я думаю, что компромисса обеих сторон поможет сделать этот матч безопасным и захватывающим», — сказал он.

По его словам, Катар является исламской страной с совершенно отличным от Великобритании набором традиций, именно поэтому важно уважать культуру принимающей стороны. Глава ведомства также добавил, что он посетит Чемпионат мира, поскольку там будет много международных коллег и «целый груз британцев» за рубежом, которых нужно защищать.

При этом министр культуры лейбористов Люси Пауэлл раскритиковала слова Клеверли. «Спорт должен быть открыт для всех. Многие болельщики считают, что не смогут посетить этот турнир, чтобы поболеть за свою команду, из-за позиции Катара в отношении прав человека, прав трудящихся и ЛГБТ+», — заметила она.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2022 откроют зоны для отрезвления болельщиков. Отмечается, что из-за предстоящего мероприятия в стране открыли множество точек продажи алкоголя.

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Виктория Кондратьева
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