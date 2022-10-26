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18:17, 26 октября 2022Силовые структуры

Адвокат высказался о возможности объявления Собчак в международный розыск

Адвокат Карабанов допустил объявление Собчак в международный розыск

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Статья о вымогательстве, по которой журналистку Ксению Собчак назвали подозреваемой, по своей тяжести подразумевает объявление в международный розыск и передачу документов в Интерпол. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

«Статья о вымогательстве по своей тяжести предусматривает объявление в международный розыск и передачу документов в Интерпол для его организации, — сказал правозащитник. — Следствие также должно будет установить всех лиц, являвшихся соучастниками данного деяния. Если кто-то даст показания на Собчак, выяснится, что она знала о совершаемом преступлении, давала указания и была в нем заинтересована, тогда будут все основания для предъявления заочного обвинения и объявления в розыск».

Правозащитник также добавил, что бегство в другую страну и укрывательство на ее территории, согласно российскому законодательству, не являются отягчающими обстоятельствами и не станут основаниями для возможного увеличения срока наказания.

Напомним, что телеведущая Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник. По его словам, она успела уехать из России, так как ее предупредили за сутки до обысков у коммерческого директора Кирилла Суханова.

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Наталия Белова
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