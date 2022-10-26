Раскрыта основная причина отказа россиянам в выдаче шенгенских виз

Основной причиной отказа в шенгене является недостаточная сумма средств на счете заявителя

Туроператоры раскрыли основную причину отказа россиянам в выдаче шенгенских виз и рассказали, за какой срок можно получить въездные документы после отмены действия Соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Эксперты отрасли отметили, что в последнее время наблюдается увеличение количества отказов, однако эта статистика «пока далека от тревожной». Так, наиболее частой причиной невыдачи шенгена является недостаточная сумма средств на банковских счетах заявителя.

По словам туроператоров, для снижения рисков путешественники могут прилагать к пакету документов справки о наличии на банковском счету не менее 300 тысяч рублей. «Получить шенген мало. Его надо и правильно использовать: хорошая визовая история — один из залогов получения визы в следующий раз», — заявили в АТОР, отметив важность соблюдения правила первого въезда, когда первой страной посещения в шенгенской зоне должно быть государство, выдавшее визу.

При этом, согласно статистике туроператоров, существенного изменения в сроках рассмотрения документов на визу, вопреки пессимистичным прогнозам, не произошло. «Средний срок оформления шенгенской визы сейчас составляет 2,5 недели», — рассказали в пресс-службе компании «Русский Экспресс».

Ранее консульство Германии разъяснило, из-за чего россиянам могут не выдать шенген. Среди основных причин — неясная цель визита, недостаточное количество средств на банковском счете и предоставление туристами фальшивых документов.