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15:10, 26 октября 2022Путешествия

Раскрыта основная причина отказа россиянам в выдаче шенгенских виз

Основной причиной отказа в шенгене является недостаточная сумма средств на счете заявителя
СюжетВизы в Европу:

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ

Туроператоры раскрыли основную причину отказа россиянам в выдаче шенгенских виз и рассказали, за какой срок можно получить въездные документы после отмены действия Соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Эксперты отрасли отметили, что в последнее время наблюдается увеличение количества отказов, однако эта статистика «пока далека от тревожной». Так, наиболее частой причиной невыдачи шенгена является недостаточная сумма средств на банковских счетах заявителя.

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По словам туроператоров, для снижения рисков путешественники могут прилагать к пакету документов справки о наличии на банковском счету не менее 300 тысяч рублей. «Получить шенген мало. Его надо и правильно использовать: хорошая визовая история — один из залогов получения визы в следующий раз», — заявили в АТОР, отметив важность соблюдения правила первого въезда, когда первой страной посещения в шенгенской зоне должно быть государство, выдавшее визу.

При этом, согласно статистике туроператоров, существенного изменения в сроках рассмотрения документов на визу, вопреки пессимистичным прогнозам, не произошло. «Средний срок оформления шенгенской визы сейчас составляет 2,5 недели», — рассказали в пресс-службе компании «Русский Экспресс».

Ранее консульство Германии разъяснило, из-за чего россиянам могут не выдать шенген. Среди основных причин — неясная цель визита, недостаточное количество средств на банковском счете и предоставление туристами фальшивых документов.

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Валентина Процкова
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