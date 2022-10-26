Девушка лишилась высокооплачиваемой работы из-за 20-секундного видео для TikTok

News.com.au: в США девушку уволили из стартапа из-за 20-секундного видео для TikTok

В США девушка лишилась высокооплачиваемой работы в стартапе из-за 20-секундного видео для TikTok, снятого во время дистанционной встречи с коллегами. Об этом сообщает News.com.au.

24-летняя Мишель Серна рассказала, что работает удаленно, поэтому все совещания проходят онлайн. На одном из них она выключила камеру, поскольку разговор не касался ее задач, и сняла короткое смешное видео про то, как она случайно проливает кофе на рабочий стол.

На следующий день Серну неожиданно вызвали на встречу с представителем отдела кадров и директором по продукту. Девушке сообщили, что ее уволят из-за снятого видео, потому что на фоне слышны разговоры про внутренние дела компании. Серна признала ошибку, но утверждает, что никакой конфиденциальной информации в ролик не попало. При этом она не согласна, что наказанием должно стать увольнение.

Легко смирившись с решением руководства, Серна решила открыть собственный бизнес по продаже программного обеспечения для профессионалов конного спорта. Она планирует использовать TikTok для его продвижения и показывать подписчикам все процессы.

Ранее сообщалось, что совет по вопросам образования префектуры Ямагути в Японии отстранил от работы учителя из города Сюнан за то, что он более 20 раз пользовался зубной щеткой коллеги. «Я не мог противостоять импульсу положить в рот чью-нибудь зубную щетку», — заявил учитель.