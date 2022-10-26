В Барнауле открылась выставка посвященных Сибири монет

В Барнауле открылась выставка памятных монет с изображениями Сибири

В Алтайском институте развития образования имени Адриана Топорова в Барнауле открылась выставка «Сибирь в золотых и серебряных монетах Банка России». Об этом сообщается на сайте учреждения.

В экспозиции будет представлено 10 фотоизображений монет, отражающих историю, природу, символы и города Сибирского Федерального округа.

По словам заведующей лабораторией экономической педагогики института Натальи Колпаковой, первая русская памятная монета связана с Сибирью. Она рассказала, что в начале XVIII века на Алтае в районе села Колывань открыли запасы меди с примесью золота и серебра. Из меди чеканили сибирскую монету, а драгметаллы отправляли в центр страны.

«Из алтайского золота в Санкт-Петербурге в 1832 начали чеканить пятирублевые монеты — полуимпериалы. В честь этого события выпустили и первые памятные монеты. От других золотых монет этот пятирублевик отличала надпись "из россыпей колыванских"», — рассказала она.

Колпакова отметила, что всего в царской России выпустили 13 видов памятных монет.

В СССР памятные монеты начали чеканить лишь в 1965 году — тогда вышла юбилейная монета к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. С 1991 года Банк России выпустил более 1200 монет, 80 из которых посвящены Сибири.

Ранее сообщалось, что в Псковском музее -заповеднике открылась выставка о самом крупном за всю историю псковском кладе, который насчитывает порядка 5 тысяч единиц хранения и относится к эпохе династии Романовых. В экспозиции представлены монеты, семейные реликвии, часы и ордена.