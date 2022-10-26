Россиянку осудят за убийство жены любовника на юго-западе Москвы

В Москве осудят 40-летнюю женщину, зарезавшую 42-летнюю жену любовника из ревности

На юго-западе Москвы суд рассмотрит дело 40-летней женщины, зарезавшей 42-летнюю знакомую из чувства ревности. Об этом в среду, 26 октября, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянку обвинили по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, законная жена и любовница мужчины встретились в подъезде жилого дома на Херсонской улице в ночь на 16 июня. Встреча переросла в скандал, а затем и в конфликт с поножовщиной. В ходе этой потасовки любовница ударила оппонентку ножом в шею, грудь и плечо, а затем сбежала с места событий. Пострадавшая скончалась от полученных ранений.

Свидетелем потасовки стал сосед погибшей, он вызвал медиков и полицию.