Дошедший пешком до Ирана европеец посетил могилу героини протестов и пропал

Фанат футбола из Испании отправился пешком в Доху и пропал в Иране, посетив могилу Амини

Футбольный болельщик из Испании, отправившийся пешком на чемпионат мира в Дохе (Катар), пропал без вести в Иране после того, как посетил могилу Махсы Амини — символа и героини антиправительственных выступлений и протестов, охвативших страну. Об этом пишет Daily Mail.

41-летний опытный турист и ярый футбольный фанат Сантьяго Санчез (Santiago Sanchez) решил дойти пешком из Мадрида в Доху, чтобы побывать на чемпионате мира по футболу 2022. Отмечается, что 1 октября европеец пересек иракско-иранскую границу. Мужчина решил зайти в город Секкез в провинции Курдистан и посетить могилу Махсы Амини — 22-летней курдской девушки, которая скончалась в больнице после того, как была задержана полицейскими за «неправильное» ношение хиджаба.

2 октября родные Санчеза получили от него последнее аудиосообщение, а спустя две недели заявили об исчезновении туриста. Согласно источникам правозащитной организации Hengaw, испанца похитили сотрудники внутренней безопасности страны, сейчас мужчина находится в следственном изоляторе иранской разведки в Санандадже.

В МИД Испании заявили, что не располагают информацией о местонахождении Санчеза, добавив, что этим вопросом занимается посол в Тегеране.

Ранее в октябре на острове Пхукет в Таиланде в результате многодневной поисково-спасательной операции нашли тело пропавшей россиянки. Туристка была обнаружена в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду и где на пляже остались ее вещи.