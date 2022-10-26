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10:49, 26 октября 2022Мир

Украина расстроилась из-за планов Сунака сократить военный бюджет Великобритании

Politico: Киев расстроили планы премьера Великобритании Сунака сократить военный бюджет

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Власти Украины расстроились из-за планов нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сократить военный бюджет страны. Об этом стало известно изданию Politico.

«Сунак практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону сократят», — высказался источник газеты в украинском правительстве. Отмечается, что в своем первом обращении к народу новый глава британского правительства пообещал сосредоточиться на экономической стабильности и допустил сложные решения для сокращения расходов.

Ранее сообщалось, что Сунак провел первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Политики обсудили ситуацию на Украине. «Они говорили о ведущей роли, которую играют наши страны, оказывая поддержку украинскому народу», — говорится в заявлении канцелярии министра.

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Виктория Кондратьева
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